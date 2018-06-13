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13 Haziran 2018 15:06

Bursa’da ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atıp şarampole yuvarlandı.

Bursa’da ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

13 Haziran 2018 15:06

Kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’den Ankara’ya seyir halinde olan sürücü Sezgin P. yönetimindeki 10 SG 204 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, şarampole yuvarlanarak takla atıp ters durdu. Kaza sonrası emniyet kemerleri takılı olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan Nurcan P., Fulya P. ve Seda P. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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