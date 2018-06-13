Bursa’da ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’den Ankara’ya seyir halinde olan sürücü Sezgin P. yönetimindeki 10 SG 204 plakalı hafif ticari araç, Yeniköy mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç, şarampole yuvarlanarak takla atıp ters durdu. Kaza sonrası emniyet kemerleri takılı olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan Nurcan P., Fulya P. ve Seda P. yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilerek tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.