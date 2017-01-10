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10 Ocak 2017 16:43

Bursa’da tipi sebebiyle mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

Bursa’da tipi sebebiyle mahsur kalan öğrencilerin imdadına ekipler yetişti

10 Ocak 2017 16:43

Bursa’nın İnegöl ilçesinde taşımalı sistemle okula giden öğrencilerin servisi, tipi sebebiyle mahsur kaldı. Belediye ekipleri, yolları açarak çocukları kurtardı.
Güzelyurt Mahallesi yakınlarında okul dönüşü yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına İnegöl Belediyesi yetişti. Ekipler yolda kalan öğrenciler için yolu açarken, bölgeye giden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da soğukta bekleyen öğrencilere gofret ikram etti.
Kışın sert bir şekilde yaşandığı İnegöl’de karla mücadele çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren İnegöl Belediyesi, yolda kalan vatandaşların da umudu oldu. Bir yandan ilçe merkezinde ana arterler ve ara sokaklarda karla mücadeleyi sürdüren İnegöl Belediyesi, bir yandan da kırsal mahallelerin ilçeyle ulaşımının kapanmaması adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Bunların yanı sıra şehrin farklı noktalarında yolda kalan sürücüler de İnegöl Belediyesi’nin acil müdahale ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılıyor.
Güzelyurt Mahallesi yakınlarında 10 ilkokul ve ortaokul öğrencisinin bulunduğu öğrenci servisi yoğun tipi nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Servis şoförünün imdat çağrısı üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yola hemen müdahale etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu da Fen İşleri Müdürü Gazali Şen ile birlikte ekiplerle beraber bölgeye intikal etti. Karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kansu, yolda mahsur kalan ve yaklaşık 1 saat soğukta araç içerisinde beklemek zorunda kalan öğrencilere gofret ikram etti.
Yoğun tipinin olduğu bölgede yol tamamen açılana kadar bölgede kalıp çalışmaları koordine eden Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu, karla mücadele çalışmalarına ilişkin de bir açıklama yaptı. Öğrencilerin tipi nedeniyle kapanan yolda minibüsün ilerleyememesi sonucu yolda kaldıklarını ifade eden Kansu, “Fen İşleri Müdürümüz Gazali Şen ile beraber Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizin yolundayız. Gördüğünüz gibi tipi nedeniyle yollarımız kapalı. İş makinelerimiz müdahale ediyor. Arkada da bir okul servisimiz var. Tipi nedeniyle yolun açılmasını bekliyor. İnşallah yakın zamanda yolu açacağız ve onları evlerine ulaştıracağız” dedi.
İnegöl Belediyesi olarak çok yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Adil Kansu, “Merkezi mahallelerde 11 tane tuzlama ve iş makinemiz devrede. Ayrıca Kurşunlu ve Yenice Batı-Doğu şantiyelerimizde de ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor” şeklinde konuştu.



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