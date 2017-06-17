Alınan bilgiye göre, Kurtul mevkii güvenlik kontrol noktası karşısında Bursa - Yalova istikametinde sabah erken saatlerde meydana gelen kazada 11 DJ 245 plakalı tır sürücüsü Arif Kışçı, önce yol kenarında arıza yapan 16 DA 091 plakalı tıra çarptı. Kaza yapan tırı tamir etmek için olay yerine gelen Sezai Karail’in kullandığı 16 DY 191 plakalı kapalı kasa kamyonete de çarpan tır, hızını alamayarak 41 VM 848 plakalı tıra arkadan çarparak durabildi. Kazada tır sürücüsü Arif Kışçı ağır yaralanırken, kamyonet sürücüsü Sezai Karail çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 acil servis ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.