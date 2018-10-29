Bursa'da trafiğe 29 Ekim düzenlemesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

"29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 09:00' dan itibaren kutlama törenleri bitinceye kadar; Atatürk Caddesinde düzenlenecek olan törenler ve resmi geçit esnasında; Yeşil Şenöz Lambalar - Gökdere İstikametinden - Meydancık - Setbaşı İstikameti - İnönü Caddesi iniş - Fomara Meydanından Cemal Nadir Caddesi çıkış ve Stadyum Kavşağından Altıparmak Çıkış - Tophane Endüstri Meslek Lisesi Tophane istikameti ile Çakır Hamam Kavşağından, Atatürk Caddesi İstikametlerindeki yollar ile birlikte bağlantı yolları araç ve yaya trafiğine,

29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat:13:00' dan itibaren; Yıldırım ilçesinde bulunan Taner Kışlalı Meydanında yapılacak olan kutlama törenleri ve yürüyüş esnasında; Gökdere İstikametinden Mahmudiye Lambalar- Cenko Petrol önünden Kurtuluş Caddesine gidiş, Gökdere İstikametinden Kurtuluş Caddesi istikameti, Beyazit Caddesi ve Taner Kışlalı Meydanına bağlanan Cadde ve Sokaklar yürüyüş öncesi ve yürüyüş esnasında araç trafiğine,

29 Ekim 2018 Pazartesi günü saat:17:00' dan itibaren, Nilüfer ilçesinde yapılacak olan kutlama etkinliğinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Tuna Kavşağı ile Acıbadem kavşağı arası öncelikle yürüyüş öncesi ve yürüyüş esnasında gidiş istikametleri araç trafiğine kapatılacaktır.

Bu istikametleri kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergâh olarak İstanbul- İzmir ya da Ankara yolu istikametlerini kullanmaları gerekmektedir. Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur."