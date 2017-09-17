Bursa’da trafiğin kâbusu kamyonlar

Okul servisleri ile çocuklarını okula götürmek isteyen velilerin özel araçlarının eklenmesiyle trafik yükünün yüzde 20 artması bekleniyor. Bursa’da trafiğin kabus olmaması için polise, belediye ve sürücülere önemli görevler düşüyor. En yoğun nokta olan İzmir yolu Mudanya Kavşağı ile Acemler arasında günde 165 bin araç geçiyor. Bunun yüzde 30’unu kamyonet ve büyük araçlar oluştururken, izinli olmadığı halde yasak saatlerde bu güzergahı kullanan kamyon ve TIR sürücülerine "dur" denilmesi gerekiyor.

Bursa Valisi İzzettin Küçük, 820 bin aracın kayıtlı olduğu şehirde trafik meselesi için Emniyet Müdürlüğü’nden rapor istedi. Bu rapor için son çalışma yapılırken, pazartesi günü için alarm seviyesi hem emniyet, hem de belediyede üst seviyeye çıkarıldı.

İster okul döneminde isterse yaz tatili döneminde şehir içini kullanan kamyon ve büyük araçlar adeta kuralları çiğniyor. 31 Temmuz tarihli veriye göre İzmir Yolu Mudanya Kavşağı ile Acemler Kavşağı arasındaki güzergahtan günlük ortalama 165 bin araç geçiyor. Bunların yaklaşık 116 bin tanesini küçük araçlar, 37 bin tanesini kamyonet, 12 bin tanesini ise büyük araçlar oluşturuyor. UKOME Kurulu’nun aldığı karara göre, Bursa’dan transit geçiş yapacak, sanayi bölgeleri ile bağlantılı kamyon, TIR vb. ağır tonajlı araçlarla, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne gidip-gelen otobüslerin 06.00 - 10.00 ile 16.00 - 20.00 saatleri arasında şehir içine kesinlikle girmemesi gerekiyor. Bu saatler arasında şehir içine girmeleri mecburi olan araçların Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden izin almaları gerekiyor. Bu yasağın sınırlarının genişletilmesi, izin ve denetim işinin daha ciddi takibi gerekiyor.

Öte yandan Bursa’da uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda, şehir içinde yetersiz yolların yanı sıra hangi unsurların çileye sebep olduğu şöyle belirlendi:

Şehrin ana ulaşım arterlerinde otobüs durak cepleri ve BursaRay istasyonları, yaya alt üst geçit bölgelerinde yolcu indirmek ve bindirmek için duraklama ve bekleme yaparak en sağ şeridin işgal edilmesi trafiği kilitliyor. Şehir içi güzergahlarda özellikle sabah saatlerinde alışveriş için yolun sağ şeridini sürekli işgal eden sürücüler, köprülü kavşak ve yol ayrımlarına gelmeden önce dönüş yapılacak şeride girmeyerek diğer sürücülerin yavaşlamasına sebep olan sürücüler de yoğunluğu artırıyor. Sabah ve akşam saatlerinde trafikte geçen yolculuk süresinin daha uzun olacağını dikkate alarak daha erken yola çıkmayıp, trafik sıkışıklığı yaşandığında panik yaparak hızlı ve kontrolsüz araç kullanmaya çalışanlar da sistemi kilitliyor. Trafikte saygılı olmayarak trafiği tehlikeye düşürücü sollama, sağlama yapmak, boş görülen yoldaki ayrım-katılım şeritlerine girerek önündeki araçları geçmeye çalışanlar da trafikte etkili oluyor. Yol güzergahlarında yaşanan küçük maddi hasarlar yüzünden yolun uzun süre daraltılması, kamyon, tır, iş makinesi gibi ağır taşıtların alternatif güzergahlar yerine şehir merkezindeki yasaklanmış güzergahları kullanması da önemli. Ana güzergahlarda belediye görevlilerinin gelişigüzel ve yoğun saatlerde tadilat ve peyzaj bakımı yapmaları da trafiği çileye dönüştürüyor.

Bu arada, Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve gelmesiyle birlikte Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne yeni takviyeler yapılacak. Vali İzzettin Küçük de FETÖ operasyonları sonucu el çektirilen polislerden dolayı Bursa’da 1500 polis açığı olduğunu, bunun Trafik Şube Müdürlüğü’ne de etkisinin bulunduğunu hatırlatmış ve gerekli takviyelerin yapılacağı sözünü vermişti. Trafik polisleri de okulların açılmasıyla birlikte en üst seviyede planlama yaparak 105 noktada 158 trafik personeli ile ana güzergahlar başta olmak üzere servis araçları ve diğer araçların denetimlerine ağırlık verecek.

Öte yandan, üniversite gibi toplu ulaşımın yanı başında bulunan kurumlarda şehri boydan boya geçen özel servisler yerine toplu ulaşımın özendirilmesi de gerekiyor.