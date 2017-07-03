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03 Temmuz 2017 04:11

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da trafik kazası: 1 ölü

03 Temmuz 2017 04:11


Edinilen bilgiye göre, 58 NF 079 plakalı aracı ile Bursa’dan İzmir istikametine gitmekte olan Ramazan Sarı (41) Görükle Sanayi Bölgesi mevki Lale Sokak’ta inşaatı devam eden bir fabrikanın duvarına çarparak yola savruldu. Aracın sürücüsü Ramazan Sarı aracın camından fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın çok süratli olduğu ve uzun bir fren yaptığı öğrenilirken, hurdaya dönen otomobil içindeki bira şişesi dikkat çekti.


Yapımı devam eden inşaatın bekçiliğini yapan Akif Beyoğlu, kazanın nasıl meydana geldiğini bilmediği belirterek, “Ben barakadaydım, birden fren sesi duydum ve dışarı çıkana kadar önümden bir araba geçti. O an baktığımda her yerin toz duman içinde olduğunu gördüm. Toz kalktıktan sonra o heyecanla arabaya koşup bakınca boş olduğunu gördüm. Çevreden birkaç kişi daha gelince sağ sola baktık ve arkadaşın cansız bedenini gördük. Allah korusun az kalsın bana da çarpabilirdi” dedi.


Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.




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