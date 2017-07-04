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04 Temmuz 2017 03:46

Bursa’da trafik kazası; 1 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı, bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa’da trafik kazası; 1 ölü

04 Temmuz 2017 03:46


Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı saatlerinde Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerin yol alan 16 JY 118 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere girdi. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan araçtan fırlayan sürücü olay yerine gelen ambulansla Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kimliği belirlenemeyen ve ağır yaralanan sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.




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