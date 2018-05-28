Bursa’da trafik kazası: 2’si çocuk 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bursa istikametine seyir halinde olan Tolga Kuzu yönetimindeki 16 Y 1073 plakalı özel otomobil, Avarlar kavşağından Bursa istikametine çıkış yapan Halil Özel idaresindeki 16 UY 202 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan Halil Özel yönetimindeki özel otomobil trafik levhasına çarparak durabildi.

Kazada özel otomobil sürücüleri ile Tolga Kuzu yönetimindeki özel otomobilde bulunan Halil Kuzu, Mehmet Mintaş, Elif Kuzu ve Efehan Kuzu yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.