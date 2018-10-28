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Bursa'da trafik magandaları yine sahnede

Bursa’da ulu orta silah sıkıp drift yapan trafik magandaları, bu da yetmiyormuş gibi tepki gösteren vatandaşlara saldırdı.

Bursa'da ulu orta silah sıkıp drift yapan trafik magandaları, bu da yetmiyormuş gibi tepki gösteren vatandaşlara saldırdı.


Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Gökdere Caddesi üzerinde asker uğurlaması yapan konvoydaki bir otomobilin camını açan bir kişi, elindeki silahla havaya ateş etti. Konvoy, daha sonra akşam trafiğin en yoğun olduğu anlarda yolu trafiğe kesti. Konvoydaki iki otomobil drift yaparken, diğer sürücüler duruma müdahale edip tepki gösterdi. Bunun üzerine araçlarından inen konvoydakiler, tepki gösteren bir vatandaşa saldırdı. Tekrar otomobillerine binen grup, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Yaşananlar ise konvoyun arkasında seyreden bir otobüsteki vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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