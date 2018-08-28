Bursa’da trafik rahatlıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gürsu Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş’a, teknik incelemede Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da eşlik etti. Aktaş, “Bursa’da ulaşım çok konuşuluyor. Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımla ve trafikle ilgili, toplu taşımadan araç parklanmalarına kadar her konuda yoğun çalışıyor ve çözüm odaklı formüller üretiyoruz” dedi.

Ulaşım çalışmalarını, ‘acil eylem planı’ ve ‘ulaşım master planı’ olmak üzere iki ayrı etapta sürdürdüklerini anlatan Başkan Aktaş, master planın Kasım ayından itibaren devreye gireceğini ve Bursa’nın 2035’lerini öngören plan kapsamında uzun vadede farklı kavşak uygulamaları ve katlı yolların şehre kazandırılacağını söyledi.

Gürsu Kavşağı’ndaki çalışmaları anlatan Başkan Aktaş, “Gürsu, büyüyen ve gelişen bir ilçemiz, nüfusu 80 binleri geçti. Gürsu’da bir organize sanayi bölgesi de var. Gürsu Kavşağı da kilit noktalardan bir tanesi. Simülasyonlarla da değerlendirdik, burada yapılan çalışmayla, yüzde 30 - 35’ler civarında bir rahatlama görülecek” dedi.

Başkan Aktaş, acil eylem planı kapsamında Polis Okulu, Orhaneli, Esentepe, Otosansit, Tuna Caddesi FSM Bulvarı, Beşevler, Emek Besaş, Çalı Hafize Hatun Camii, İnegöl AVM, İnegöl Belediye Önü ve Gökdere kavşaklarında çalışmalar yapıldığını da hatırlattı.

Bursa’daki akıllı kavşak çalışmalarıyla ilgili çok güzel sonuçlar alındığını belirten Başkan Aktaş, “Gürsu ve İhtisas kavşakları, Bursa’daki en sıkıntılı kavşaklarımızdan Gürsu Kavşağı’ndaki çalışmayı çok önemsiyoruz. Bursa’nın doğu girişinden, yoğunluğun başladığı nokta burası. Çalışmalar kapsamında, orta kısımda bulunan refüj kaldırıldı. Gürsu çıkışında yol aksı kaydırıldı ve çıkış kısmına ilave şerit eklendi. Altyapıyla ilgili çalışmalar da aynı zamanda yürütülüyor. Yaklaşık 20 güne kadar buradaki tüm çalışmayı bitirip aksın daha sağlıklı işlediğini göreceğiz” diye konuştu.

Geçiş sürecinin ardından, kısa vadeli acil eylem planı kapsamında Gürsu Kavşağı’nda rahatlama yaşanacağını söyleyen Başkan Aktaş, katlı yollar ve master planı ile Bursa’da ulaşımın kesinlikle konuşulmayacağı konusunda kararlı olduklarını vurguladı.