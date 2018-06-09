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09 Haziran 2018 18:52

Bursa’da tramvay hatlarına düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Stadyumu Meydanı’nda yapacağı miting ve Büyükşehir Belediyesi’nce organize edilen iftar programı nedeniyle Bursa’da tramvay seferlerinin belli bir süre işletime kapatılacağı bildirildi.

Bursa’da tramvay hatlarına düzenleme

09 Haziran 2018 18:52


Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, 11 Haziran Pazartesi günü Atatürk Stadyumu Meydanı’nda gerçekleşecek mitingde alınacak güvenlik tedbirleri ve trafik düzenlemeleri nedeniyle T1 tramvay hattının gün boyu, aynı kapsamda T3 tramvay hattının ise saat 12:00 itibariyle işletime kapatılacağı belirtildi. Açıklamanın devamında, 10 Haziran Pazar günü Cumhuriyet Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak iftar organizasyonu nedeniyle ise T3 tramvay hattının saat 14:00 itibariyle Cumhuriyet Caddesi üzerinde işletime kapatılacağı vurgulandı.




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