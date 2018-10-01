Bursa'da turizm hamlesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş Bursa'nın tarihî ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için önümüzdeki yıl dünyanın farklı ülkelerindeki 15 ayrı turizm fuarında gövde gösterisi yapacaklarını söyledi.

Ulusal televizyon kanallarının haber programlarına konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar hayata geçirdikleri projeleri ve Bursa'nın hedeflerini anlattı. Aktaş, 21 Organize Sanayi Bölgesi bulunan, nüfusu 3 milyona dayanan şehirde göçle birlikte şehirleşme anlamında bazı olumsuzluklar yaşandığını kaydetti. Bütün bunlara rağmen Bursa'yı ‘bütün zamanların en güzel şehri' olarak değerlendiren Aktaş, Bursa'nın sanayi kimliğinin devam edeceğini, ancak klasik sanayileşmenin yerini teknojiye dayalı, katma değeri yüksek üretim yapan sanayinin alacağını kaydetti.

Tanıtım hamlesi

Bursa'nın gelişen yüzünün turizm olduğunu, turizmin de ancak tanıtımla gelişebileceğini ifade eden Başkan Aktaş, bu manada hayata geçirdikleri tüm etkinlikleri uluslararası boyuta taşıma gayretinde olduklarını vurguladı. Halen 8. Uluslararası Fotoğraf Festivaline ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, Fransa, Sırbistan, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, İran, İtalya, Romanya, Şili, Afganistan, Hindistan ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 12 ülkeden 165 fotoğraf sanatçısını 1500'den fazla fotoğrafla Bursa'da ağırladıklarını belirtti. Fotoğraf festivali ile eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri Doğa Sporları ve Doğa Turizmi Günlerine de değinen Başkan Aktaş, “Dağı, ovası, denizi, gölleri, şelaleleri, doğal güzellikleriyle çok özellikli bir şehirde yaşıyoruz. Ancak bu değerleri sadece bizim bilmemiz yeterli değil. Bu değerlerimizi yurt dışında anlatmamız gerekli. Özellikle doğa sporlarıyla alakalı Bursa'da müthiş bir altyapı var ve bu konuda trend sürekli artıyor. İstanbul'a yakın olmak büyük avantaj. Yatak kapasitesi, ulaşım, sosyal tesisler gibi alt yapıyı hazırlıyoruz. Lakin en önemlisi bu değerlerimizi anlatmamız lazım. Bunun için önümüzdeki yıl dünyanın farklı ülkelerinde 15 değişik turizm fuarına katılarak adeta gövde gösterisi yapacağız” diye konuştu.

Yüksek teknoloji alt yapısı

Bursa'yı turizmde öne çıkaracak adımları kararlılıkla atarken, yüksek teknolojili, katma değeri yüksek üretim yapan sanayi için de alt yapıyı hazırlamaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, bu manada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk 100 günlük programda açıkladığı Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'ne de büyük önem verdiklerini kaydetti. Türkiye'nin hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşması için yüksek teknolojili üretimin şart olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak yerine bizim temin ettiğimiz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın inşaat için 50 milyon TL'lik yatırım yaptığı ve TÜBİTAK'ın da 60 milyon TL'lik düzenek ve malzeme desteği sağlayacağı merkez, muazzam bir tesis olacak. Kasım sonu, aralık başı tamamlamayı hedefliyoruz. Yüksek teknolojiyi üretecek olan zeki çocuklarımız için alt yapımızı güçlendiriyoruz. Geleceğin astronotları, pilotları bu tesiste yetişecek” dedi.

Artık hükümet politikası olan tasarruflarla ilgili soruyu da cevaplayan Başkan Aktaş, Bursa'da göreve başladıkları ilk gün mali durumu sorguladıklarını ve tasarruf düğmesine 11 ay önce bastıklarını hatırlattı. Bütün makam araçlarını sorguladıklarını ve eldeki envanteri incelediklerini dile getiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve bağlı şirketlerde bazı kiralık araçları iade ettiklerini, bazı araçları şoförsüze çevirdiklerini, bu sayede 1 Ocak 2018 - 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında yaklaşık 12 milyon TL tasarruf sağladıklarını kaydetti. Bu kaynağın mali anlamda ellerini rahatlattığını vurgulayan Başkan Aktaş, tasarruf politikalarının araçlarla sınırlı olmadığına, tüm harcama kalemlerini titizlikle incelediklerine dikkat çekti.

Suya ikinci indirim müjdesi

Su şehri olarak anılan Uludağ eteklerindeki Bursa'da su fiyatlarının yüksek oluşunun da en fazla eleştiri alan konulardan biri olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, Büyükşehir'deki ilk meclis toplantısında konuyu gündeme getirdiklerini ve en temel ihtiyaçlardan biri olan su fiyatlarında da yüzde 10'luk bir indirim yaptıklarını hatırlattı. Su fiyatlarında ikinci bir tenzilat yapılması konusunda vatandaşların beklenti içinde olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, konunun komisyonda görüşüldüğünü, kısa zaman içinde ikinci indirimi uygulamaya alacaklarını müjdeledi.