Bursa’da Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nde nefes kesen görüntüler

Atatürk Stadyumu Meydanı’nda yapılan açılış töreninde Kırgız Atlı Akrobosi ekibinin gösterisi ilgi çekti. Şov sonrasında atıyla düşen bir Kırgız ise zor anlar yaşadı. Şenlikler 21 Temmuz Cumartesi ve 22 Temmuz Pazar günleri Keles Kocayayla’da renkli görüntülere sahne olacak.

Türk kültürünün en özel değerlerinden ata sporlarını gelecek nesillere tanıtmak ve Türk halklarının gönül birlikteliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, coşkulu görüntülerle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, köklü tarihiyle dikkati çeken ata sporlarının, Bursa’dan, birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sunduğunu söyledi.

Ata sporları ile görsel şölen

3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’nin Atatürk Stadyumu Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış töreni; Bursa Tarihi Mehter Takımı’nın marşları, kılıç kalkan ile atlı spor kulüpleri ve halk dansları ekiplerinin gösterileriyle renklendi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği program için Türki Cumhuriyetlerden gelen konuklar, yöresel kostümleriyle dikkati çekerken, Namık Kemal Halk Dansları ekibi de özel bir halk dansları gösterisi sahneledi. Atlı spor kulüplerinin sunduğu cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü ve nefes kesen akrobasi şovları ise izleyicilerden bol bol alkış aldı.

“Türk dünyasının barış ve kardeşliğini desteklemeyi hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, istiklal ve istikbal için bin yıldır mücadele verildiğini belirterek, "Ata sporları ile dayanışma, kaynaşma, birlik ve beraberliğimizi, Türk dünyasının barış ve kardeşliğini desteklemeyi hedefliyoruz. Selam olsun aynı dili konuşanlara, selam olsun aynı hamurla yoğrulanlara. Bursa’da bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz ‘Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’ ile hem Türk halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmeyi hem de ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz" dedi.

"Doğu ile Batı arasındaki en hayati köprüyüz"

Başkan Aktaş, medeniyetlerin buluşma ve kaynaşma noktası olan Anadolu coğrafyasının her adımında bir tarihin var olduğunu ifade ederek, "Bu topraklar adeta insanlık tarihinin en önemli kısmını taşıyor. Biz Doğu ile Batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatıyor. Bugün Anadolu’da, Kafkasya’da, Sibirya’da, Orta Doğu’da, İran’da ve Balkanlar’da milyonlarca kardeşimiz var. Farklı gibi görünse de bizler aynı dili konuşan insanlarız. Hamurumuz aynı coğrafyada yoğruldu. Dilimizi, tarihimizi, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi, gittiğimiz her yere taşıyıp dünyanın ortak değerleri arasına kattık. Bir yandan ortak geçmişimizle uygarlığa katkıda bulunurken bir yandan da bizi biz yapan değerler etrafında buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sayede varlığımızı güçlendiriyor, cesaretimizi, onurumuzu, gururumuzu, şerefimizi, misafirperverliğimizi, dürüstlük ve merhametimizi diri tutuyoruz" şeklinde konuştu.

"Kimliğimizin parçası"

Atalardan miras kalan geleneksel sporların, aynı zamanda köklü bir kültürü de barındırdığını anlatan Başkan Aktaş, "Kırgız’ı, Özbek’i, Türkmen’i, Moğol’u, Afgan’ı, Kazak’ı ve Tatar’ı, Bursa Kocayayla’da bir araya getiren de bu kültürün yaşatılma gayretidir. Ata sporlarımız, ecdadımızın yüzlerce yıldır barış ve savaş dönemlerinde zinde kalmak için oynadıkları oyunlardır. Binlerce yıl öncesinden gelen, geleneksel değerlerimiz ve spor oyunlarımız, inançlarımızla, örf ve adetlerimizle şekillenip, kimliğimizin bir parçası oldular. Bu geleneği yaşatmak, geleceğe taşımak bizim boyun borcumuzdur" açıklamasını yaptı.

Açılış törenine katılan Bursa Vali Yardımcısı Abidin Ünsal ise Türk dünyasını Bursa’da buluşturan organizasyonun birlik ve beraberliğe destek sağlayacağının altını çizerek, Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de konuşmasında, Bursa’nın uluslar arası organizasyona ev sahipliği yapmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti. Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı programa, Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

Kültürel miras geleceğe taşınıyor

Bursa’nın değerlerini geleceğe taşırken, somut olmayan kültürel mirası da gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi tarafından; TİKA, Bursa Valiliği ve Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği destekleriyle hazırlanan ‘3. Türk Dünyası Ata Sporları Şenliği’, Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtmayı amaçlıyor. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’dan sanatçı ve sporcular ile Doğu Türkistan’dan öğrenciler ve Türk coğrafyasından da katılımın olduğu şenlik, 21 Temmuz Cumartesi günü ve 22 Temmuz Pazar günleri de Keles Kocayayla’da birbirinden özel sportif gösterilere sahne olacak. Cirit, rahvan, binicilik, güreş, kökbörü gibi yaklaşık 5 bin yıllık ecdat yadigarı ata sporları bugüne taşınacak. Şenlik, aynı zamanda dağ yöresi gelin alma, Türk dünyası duvak açma, ipek üretimi, ipek halı ve kilim dokuma gibi kültürel değerleri de Keles Kocayayla’da vatandaşların izlenimine sunacak.

Hem spor hem kültür

Keles ilçesi Kocayayla’da bugün saat 12.00’de yapılacak açılış seremonisi sonrasında gün boyu geleneksel okçuluk müsabakası, atlı gösteriler, oba alanında farklı kültürlere ait tanıtımlar ve ritüeller, geleneksel çocuk oyunları ve yağlı güreş müsabakaları yapılacak. Farklı branşlardan sanatçıların Türk-İslam eserlerine yönelik çalışmalar, mangala-mas güreşi ve manej alanında binicilik eğitimleri ile toplam 309 sporcu ve 150’nin üzerinde sanatçı programa katılacak.

Halk dansları gösterileri, konserler, sanatsal faaliyetler ve kültürel ritüellerin yer aldığı etkinlikte, Kocayayla’ya konumlandırılan yurt çadırları tarihteki 16 büyük Türk devletini temsil edecek. Orhun Yazıtları’nın birebir örneklerinin de yer alacağı etkinlik alanında yazıtların canlı anlatımları da yapılacak. Osman Gazi’nin otağ kurduğu, Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un düğünlerinin yapıldığı, bir cihan devletinin temelinin atıldığı Kocayayla, tarihi bir şölene ev sahipliği yapacak.

Kültür derneklerinden yoğun katılım

Oba alanındaki etkinliklere Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu, Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği, Türkistanlılar Kültür Ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Nogay Türkleri İstanbul Derneği, Van Erciş Ulupamir Köyü, Azerbaycan Büyükelçiliği, Türksoy, TİKA, Dağder, Türkiye Türk Dünyası Yörük ve Türkmen Birliği, Türkçe’nin Dirilişi Hareketi Derneği ve Rumelifed katılıyor. Atlı gösteri alanındaki gösterilere Bursa Ata Atlı Cirit Spor Kulübü, Yıldırım Atlı Cirit Spor Kulübü, Bursa Rahvan Atları Kulübü, Yeşil Bursa Rahvan Atlı Okçuluk Kulübü, Ulupamir ve Manavgat Gökbörü Takımları, Kırgızistan Kültür ve Turizm Bakanlığı Dünya Göçmen Oyunları Atlı Akrobasi Takımı katılım sağlıyor. Geleneksel Okçuluk müsabakasına katılım sağlayan spor kulüplerinden Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü, Akıncılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü Derneği, Atıcılar Tekkesi, Sipahi Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Hasanağa Atlı Okçuluk Kulübü, Altınordu Savaş Sanatları ve Spor Kulübü Derneği katılıyor.

Ulaşım imkanı

Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, 21-22 Temmuz Cumartesi ve Pazar günü Merinos AKKM Güney Kapısı’ndan 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde hareket edecek servislerle Keles Kocayayla’ya ulaşabilecek. Servisler, saat 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatlerinde de Kocayayla’dan Bursa’ya dönüş yapacak. Orhaneli, Harmancık, Keles ve Büyükorhan’dan programa katılmak isteyen vatandaşlar, ilçe belediyeleri önünden hareket edecek servislerle 09.30, 11.30, 13.30 ve 15.00 saatlerinde Kocayayla’ya gelip, yine 15.00, 17.00, 19.00 ve 20.30 saatlerinde ilçelerine dönebilecekler.

Şenlik programı

21 Temmuz Cumartesi / Keles-Kocayayla

12.00 Açılış seremonisi

Atlı Gösteri Alanı / Cirit / Rahvan / Atlı okçuluk ve savaş sanatları gösterisi / Kökbörü - kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü Takımları ) / Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi

Binicilik Alanı / Binicilik eğitimi

Ok Meydanı / Bursalı Şüca Kupası

Güreş Alanı / Yağlı güreş müsabakası

Oba Alanı / Dağ yöresi gelin alma / Türk dünyası duvak açma ritüeli / Beşik toyu / İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma

Orhun Yazıtları / Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı

Çocuk Oyunları Alanı / Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)

22 Temmuz Pazar / Keles-Kocayayla

Atlı Gösteri Alanı / Cirit / Rahvan / Atlı okçuluk ve savaş sanatları / Kökbörü - kız kuumay (Ulupamir-Manavgat Kökbörü takımları) / Dünya göçmen oyunları Kırgızistan atlı akrobasi gösterisi, Binicilik Alanı / Binicilik eğitimi, Ok Meydanı / Bursalı Şüca Kupası, Oba Alanı / Beşik toyu / Türk Dünyası duvak açma ritüeli / Dağ yöresi gelin alma / İpek üretimi, ipek halı dokuma, yün eğirme, kilim dokuma, Orhun Yazıtları / Orhun Yazıtları anlatımı, canlandırılması ve tanıtımı

Çocuk Oyunları Alanı / Geleneksel çocuk oyunları (körebe, ip atlama, mangala, mas güreşi, beştaş, aşık oyunu)

Sahne Alanı / Ödül Töreni