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11 Eylül 2017 09:33

Bursa’da "Ücretsiz park et, yoluna devam et" uygulaması

Bursa’da kapalı, açık ve teknolojik otopark alanları ile Bursa’nın parklanma sorununu kökten çözen BURBAK, ücretsiz olarak hizmet veren “park et, devam et” otopark alanları ile de özellikle okul sezonu başlangıcında yaşanacak olan trafik yoğunluğuna derman olacak.

Bursa’da

11 Eylül 2017 09:33


Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURBAK, Bursa’ya sağladığı modern otopark hizmetiyle her gün yüzbinlerce araca hizmet veriyor. Parklanmanın yanı sıra trafiğe de büyük katkı sağlayan BURBAK, uygulamaya aldığı “park et, devam et” istasyonları ile de toplu taşımanın önemini vurgulayarak, vatandaşları trafik yoğunluğundan kurtarıyor. Emek İstasyonu, Esentepe - Bağlarbaşı istasyonu, İhsaniye istasyonu, İncirli istasyonu, Kültürpark istasyonu, Nilüfer istasyonu, Organize Sanayi istasyonu ve Kestel istasyonundaki ‘park et devam et’ otoparklarına araçlarını ücretsiz olarak bırakan vatandaşlar, yollarına raylı sistemle trafiğe takılmadan devam edebiliyor.


BURBAK Genel Müdürü Kasım Şahin, okulların açılmasıyla birlikte yoğunlaşacak trafiğe dikkat çekerek araç sahiplerini ‘park et, devam et’ uygulaması hakkında bilgilendirdi. Trafiğin rahatlaması adına toplu taşıma araçlarını ve özellikle de metroları kullanmanın artık metropolde yaşayanlar için zaruri olduğuna dikkat çeken Kasım Şahin, özellikle metro istasyonlarına yakın yerlerde bulunan otopark alanlarının tüm gün ücretsiz olarak hizmet verdiğinin altını çizdi. Araçları ile belirli bir yere gelen vatandaşların “park et, devam et” otoparklarına araçlarını bırakıp istedikleri her yere metro ile gidebileceklerini belirten Şahin, “Bu uygulama hem şehre, hem vatandaşa hem de çevreye pozitif katkılar sağlıyor. ‘Park et, devam et’ otoparklarını kullanan sürücüler trafiğin sıkışmasına engel olurken, daha az yakıt masrafı ödemiş oluyorlar hem de zararlı gazların salınımını düşürdüklerinden dolayı daha temiz bir çevreye sahip oluyorlar. BURBAK olarak tüm sürücülerimizin bu hassasiyet doğrultusunda hareket etmelerini diliyoruz” dedi.




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