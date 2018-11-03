Bursa'da ulaşım ucuzladı, hem yolcu hem ciro rekoru geldi

Bursa'da bir yıl önce göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, toplu ulaşımda zam yerine yüzde 27'ye varan indirimle istedikleri sonucu elde ettiklerini belirterek, “Bursalılar toplu ulaşımı artık daha çok tercih ediyor. Ekim ayında taşıdığımız yolcu sayısı 22,3 milyon kişi ile rekora ulaştı. Yaptığımız ciro da indirime rağmen yüzde 10'un üzerinde artış kaydetti” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursalıların en çok yakındığı ulaşım ve su fiyatları konusunda indirimin yüzleri güldürdüğünü, toplu ulaşımın daha çok kullanılmasıyla bunun trafiğe de yansıması olduğunu ifade etti.

Bir yılda metroda öğrenciye yüzde 27, otobüs hatlarında yüzde 26 ve yetişkinlere yüzde 14 indirim uyguladıklarının altını çizen Başkan Alinur Aktaş, “2 Kasım göreve başladığımızın ikinci yılı. Geldiğimizde vatandaşlarımızdan pahalı ulaşım ve pahalı su eleştirileri aldık. İnsanlar “toplu ulaşımı tercih ediyoruz ama çok pahalı” diyorlardı. İnsanları özel araçlarını bıraktıracak şekilde toplu ulaşıma teşvik etmeniz lazım ki, bunu tercih etsinler. Bir taraftan istasyonlarımızı, vagonlarımızı ve araçlarımızı yenilerken, bir yandan fiyatlandırmayı güncelledik. Ulaşımda bir yıl içinde iki kez indirim yaptık. Her ay 2 milyon lira civarında bize maliyeti oldu. Ancak Bursalıların konforlu ve kaliteli ulaşımı tercih etmesiyle trafikteki rahatlamaya katkı sağladığını gördük. Fiyatlar inmesine rağmen ciromuz arttı. Yolcu sayısı arttı. Tarihi bir rekor kırıldı. Mart ve Ekim ayları en çok yolcu taşınan aylardır. Geçtiğimiz Mart ayında bir rekor kırılmıştı. Ekim ayında da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artışla 22 milyon 300 bin yolcu taşıdık. Yıllık bazda da taşınan yolcu sayısını yüzde 10 arttırdık. Bu da yaptığımız hamlenin doğru olduğunu ortaya koydu “dedi.

Bursaray'da 120 milyon liralık sinyalizasyon yatırımını gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade eden Alinur Aktaş, “Metronun bekleme süresini 3 dakikadan 2 dakikaya indirdiğimizde yolcu sayımız daha da artacak. İnsanlar çok rahat gidecekler. Ayrıca metro istasyonlarından semtlere dikey yeni hatlarla konforlu ulaşımı daha kullanılır hale getiriyoruz” diye konuştu.

Suya da ikinci kez indirim yapıldığının altını çizen Başkan Aktaş, “Suda yaptığımız iki indirimle fiyatlandırmada en ucuz büyükşehirlerden birisi haline geldik. 30 büyükşehir arasında fiyat sıralamasında 21.sıradayız” şeklinde konuştu.