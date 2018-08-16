Bursa’da ulaşım ve suya ikinci indirim geliyor

Alaçam’daki izcilik kampında gazetecilerle sohbet eden Aktaş, "Göreve geleli 9 ay oldu. Sözümüzü tutacağız. Ulaşım indirimi Ağustos sonunda UKOME’de karara bağlanacak. Oranı tam söyleyemiyorum. Suya indirim konusu da eylül meclisinde gündeme gelecek. Döviz kurları ve maliyetlerdeki artışa rağmen ulaşım ve suya da ikinci indirimi yapacağız" ded i.

Hesabı kitabı tekrar gözden geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Yüzde 9-14 oranında demiştik. Ulaşımla alakalı diğer şehirlerle kıyaslandığında daha cazip olac ağız. Millete şirin gözükmek için değil toplu ulaşımı teşvik etmek için indirim yapıyoruz. Artık insanlar bir yerden diğerine kolayca gitsin. Aracını bıraksınlar" diye konuştu.

Bursa ’da 8 ay önce su fiyatlarında yüzde 10, ulaşımda da yüzde 10 ile yüzde 17 oranında indirim yapılmıştı