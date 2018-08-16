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16 Ağustos 2018 10:50

Bursa’da ulaşım ve suya ikinci indirim geliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, döviz kurundaki ve maliyetlerdeki artışa rağmen toplu ulaşım ve suya ikinci indirimin yakın olduğunu açıkladı.

Bursa’da ulaşım ve suya ikinci indirim geliyor

16 Ağustos 2018 10:50


Alaçam’daki izcilik kampında gazetecilerle sohbet eden Aktaş, "Göreve geleli 9 ay oldu. Sözümüzü tutacağız. Ulaşım indirimi Ağustos sonunda UKOME’de karara bağlanacak. Oranı tam söyleyemiyorum. Suya indirim konusu da eylül meclisinde gündeme gelecek. Döviz kurları ve maliyetlerdeki artışa rağmen ulaşım ve suya da ikinci indirimi yapacağız" ded i.


Hesabı kitabı tekrar gözden geçirdiklerini anlatan Başkan Aktaş, "Yüzde 9-14 oranında demiştik. Ulaşımla alakalı diğer şehirlerle kıyaslandığında daha cazip olac ağız. Millete şirin gözükmek için değil toplu ulaşımı teşvik etmek için indirim yapıyoruz. Artık insanlar bir yerden diğerine kolayca gitsin. Aracını bıraksınlar" diye konuştu.


Bursa ’da 8 ay önce su fiyatlarında yüzde 10, ulaşımda da yüzde 10 ile yüzde 17 oranında indirim yapılmıştı




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