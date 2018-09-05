Bursa’da ulaşıma ikinci indirim

2018 yılını ’yol ve ulaşım yılı’ ilan eden Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatmak ve toplu taşımanın daha fazla tercih edilmesi için önemli adımlar atıyor. Aralık ayında ulaşımda yüzde 10 ile 17 arasında tenzilat yapan Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 ile 10 arasında değişen oranlarda ikinci indirimin müjdesini de verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ulaşım Dairesi Başkanı Hakan Bebek ve BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ile birlikte Nilüfer Metro İstasyonu’nda ikinci indirim çalışmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Bürokratlarıyla birlikte Acemler İstasyonu’nda BursaRay’a binen Başkan Aktaş, Nilüfer İstasyonu’na kadar vatandaşlarla sohbet etti. 17 Eylül tarihinden sonra geçerli olacak tenzilat ile Bursalıları rahatlatacaklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yoğun bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Göreve geldikten bir ay sonra aralık ayında ulaşımla ilgili yüzde 10 ile 17 arasında değişen oranlarda özellikle öğrencilere yönelik indirimler yaptıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Yapılan indirimin yanı sıra ramazan ve kurban bayramlarında, farklı tarihlerde yaptığımız indirimler ve ücretsiz uygulamalar da halk nezdinde ciddi karşılık gördü. Beraberinde kavşak düzenlemeleri ve şerit genişletmeleriyle trafik, Bursa’da iyiden iyiye rahatlamaya başladı. Çalışmalarımız sürüyor. Master planı hazırlanıyor. Yapılan tarife değişiklikleri, yeni yapacağımız sinyalizasyon uygulamalarıyla da mevcut kapasitenin yüzde 40 fazlasını taşıma imkanına sahip olacağız" dedi.

17 Eylül’den itibaren geçerli olacak

Okulların açıldığı 17 Eylül’den itibaren başlamak kaydıyla yeni bir indirimin daha devreye gireceğini müjdeleyen Başkan Aktaş, "Raylı sistemle alakalı normal tarifeler 2.40’tan 2.30’a düşerek, yüzde 4’lük indirim yapıldı. Öğrencilerde ise 1.50’den 1.35’e düşerek, yüzde 10’luk indirim devreye girecek. Herkesin zamları, döviz ve fiyat artışlarını konuştuğu, fiyat artışı yaptığı bir ortamda Büyükşehir Belediyesi hem kalitesini yükseltmeye çalışıyor hem de indirimleriyle toplu taşımayı teşvik ediyor. Göreve başladığımızda olduğu gibi şimdi de önceliğimiz trafik ve ulaşımdır” diye konuştu.

Bunun yanında birkaç indirim daha uygulamaya alacaklarını açıklayan Başkan Aktaş, "Akçalar, Fadıllı, Hasanağa Sanayi, Gölyazı, Çataltepe, Saitabat-Derekızık, Doğancı ve Bademli hatlarında otobüslerde yüzde 26’lık bir indirim yaptık. Yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlı olmasını ve toplu taşımadan istifade edecek herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni tenzilatlarla beraber toplu ulaşımın daha fazla rağbet göreceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.