Bursa’da ulaşıma kar engeli

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün gece başlayan yoğun kar yağışı sebebiyle trafik kazaları meydana geldi. Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri bazı yolları araç geçişine kapattı. Ekipler, Bursa - Bandırma - Çanakkale ve Çanakkale - İzmir yolunu trafiğe kapattı. Araçlar yoldan çevrilerek şehir merkezine yönlendirildi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Karacabey Belediyesi’ne bağlı ekipler 24 saat aralıksız yollarda tuzlama yapmaya devam ediyor.

Kar ve tipi yüzünden Gölyazı mevkiinde iki yolcu otobüsünün yan yatması sonucu kapanan İzmir yolu henüz açılamadı. Oluşan araç kuyruğu 35 kilometreye ulaştı. Karacabey çevresinde mahsur kalan araçlardaki yolcular ilçedeki kapalı spor salonunda ağırlanıyor. Öte yandan Karacabey Otobüs Terminali’nden otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.