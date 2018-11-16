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Bursa'da ulaşıma yapılan zam geri alındı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin fiyatlarına yapılan zamma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş el koydu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüslerinin fiyatlarına yapılan zamma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş el koydu.


Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün itibariyle zamlı tarifeyle hareket eden otobüslerdeki fiyatlar, tam 2.40 TL'den 2.75 TL, öğrenci 1.50 TL'den 1.65 TL oldu. Tepki çeken bu zamma Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş el koydu. Aktaş, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Bursa'mızda hemen her konuda indirimler yaptığımız bir dönemde İnegöl şehiriçi ulaşıma Ukome tarafından (katılamadığım toplantıda) yapılan yüzde 14,5 zam geri alınmıştır. Gerekli düzenleme yapılacak ve yarın sabahtan itibaren eski fiyat geçerli olacaktır" ifadelerini kullandı.

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