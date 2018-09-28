Bursa'da ulaşımın geleceği planlanıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, vatandaşlarla aynı sofrada buluşarak taleplerinin dinlediği Bereket Sofrası, bu hafta Gürsu ilçesindeki Kurtuluş Camii'nde kuruldu. Sabah namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çay, simit, peynir ve zeytinden oluşan sabah kahvaltısını samimi sohbet ortamında yaptı.

Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Alinur Aktaş, ‘Gönül sohbet ister, kahve bahane' misali vatandaşlarla sabah namazının ardından buluşarak görüşlerini dinledi. Sabahın en bereketli saatlerinde vatandaşlarla buluşmanın huzur ve enerji verdiğini belirten Başkan Aktaş, Gürsu'nun hızla gelişen ilçelerden biri olduğunu ifade etti. Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cüneyt Yıldız'ı rahmetle anan Başkan Aktaş, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın da samimi ve azimle çalışarak ilçeye katkı sunduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçe, 1058 mahalle ve 3 milyon nüfusa hizmet götürdüğünü anlatan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Bursa kazan bizler kepçe misali tüm ilçelerde durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Hizmet götürüyoruz. Bursa'nın ve ilçelerin güzelliklerini ortaya çıkarmak istiyoruz. 2035 Ulaşım Master Planı üzerinde çalışıyoruz. İçerisinde muhteşem projeler yer alıyor. Bir insanın veya kurumun yol haritası olmalıdır. Yoksa lodosa tutulmuş gibi sağa sola savrulur. Bir yandan yol haritasını çıkartırken öte yandan da acil eylem planını uyguluyoruz. Kısa vadeli işleri aksatmadan yürütüyoruz” dedi.

“Nefesimiz giderek açılır”

Yapılan tüm çalışmaları ekip ruhu içerisinde istişare kültürüyle yürüttüklerinin altını çizen Başkan Aktaş, Gürsu'nun da 2035 Master Planı'na göre bir miktar daha büyümesinin mümkün olduğunu söyledi. Gürsu'nun tarımdan hiçbir zaman uzaklaşmaması ve buna yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Gürsu'nun yıllardır çözülemeyen imarla alakalı bazı konuları olduğunu biliyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Ekip olarak heyecanla çalışıyoruz. Elbette büyüyen şehirlerde sıkıntılar olacaktır. Mesele sorunları hep beraber bertaraf edebilmektir. Şehri her alanda geliştirebilmektir. Bizlerde de altyapı, bilgi ve beceri var. Halkımızın desteği ve katkısıyla bunları geliştireceğiz. Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz. Bizim nefesimiz giderek tıkanmaz, aksine giderek açılır. Uzun mesafe koşucuları nefeslerini iyi ayarlayarak koştukça ciğerleri açılır. Nefes ayarlanmazsa 300-500 metre sonra tıkanır. Bizler de belediyecilik anlamında nefesimizi çok iyi ayarlıyoruz. Bizlerin tek derdi var. Bursa ve ilçeleri daha güzel olsun” diye konuştu.

Birlik ve beraberliğin önemine de vurgu yapan Başkan Aktaş, bu topraklardaki en büyük değerin birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu ifade etti.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın zor şartlara rağmen taleplerini geri çevirmeden ilçeye hizmet getirdiğini anlattı. TOKİ Dışkaya yolunun asfaltlandığını hatırlatan Işık, 20 seneden beri çözülemeyen Kent Meydanı meselesinin Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırmadaki yardımlarıyla nihayete erdirildiğini aktardı.

“Gürsu Kavşağı'nda inceleme”

AK Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacıoğlu, ilçe teşkilatı, belediye bürokratları ve mahalle muhtarlarının da katıldığı program, soru cevap bölümüyle devam etti. Programın ardından Başkan Aktaş, beraberindekilerle birlikte geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Gürsu Kavşağı, çalışmaların devam ettiği hastane yolu ve diğer çalışmaları yerinde inceledi. Belediye bürokratlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aktaş, vatandaşların görüş ve düşüncelerini de dinledi. Bursa'da trafik ve ulaşımı öncelik kabul ederek çalışmaları hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Kısa bir süre önce yapımı tamamlanan Gürsu Kavşağı diye bilinen Bursa-Ankara Yolu üzerinden Gürsu'ya girişin ana noktasında çalışmalar bitti. Ciddi bir iyileşme oldu. Ufak tefek bazı aksaklıklar var. Gürsu Belediye Başkanımız, AK Parti ilçe başkanımız ve belediye bürokratlarıyla birlikte istişarelerde bulunduk. Nasıl iyileştirmeler yapılabileceğini görüştük. Yapacağımız rötuşlarla kavşağı daha düzenli ve güzel hale getireceğiz” dedi.