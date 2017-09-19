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19 Eylül 2017 09:38

Bursa’da uluslararası fuhuş operasyonu

Bursa’da, uluslararası fuhuş sitesi üzerinden müşteri bulan 3 Ukraynalı ve 1 Rus hayat kadını yakalandı.

Bursa’da uluslararası fuhuş operasyonu

19 Eylül 2017 09:38


Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye Ukrayna ve Rusya’dan gelen hayat kadınlarının uluslararası bir fuhuş sitesi üzerinden Bursa’da müşteri buldukları belirlendi.


Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede, hayat kadınlarının site üzerinden ilan vererek Bursa’da müşteri buldukları ve müşterilerle Whatsapp isimli uygulama ile iletişime geçtiklerini belirledi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu 1 Rus, 3 Ukrayna uyruklu hayat kadınını yakaladı. Yakalanan hayat kadınları gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.




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