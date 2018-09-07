Bursa’da Uluslararası Zeytin festivali coşkusu

Sahil boyunda başlayıp Gemlik caddelerinde devam eden geleneksel kortej yürüyüşüne yabancı dansçılarında aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanındaki gösteriler ise ilgiyle izlendi.

Dördüncü Gemlik Zeytini Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Festivalin ilk gününde organize edilen kortej yürüyüşüne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti. Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, bölge odaları ve borsalarının temsilcileri, Gemlik’te bulunan kurum ve STK temsilcileri katıldı.

Kortej yürüyüşü ve festival alanında, zeytinin geçmişten bu güne kullanılan teknikleri ve ürünleri teşhir edilirken, köylüler de traktörlerle iştirak etti. Kortejde atlı ekiplerin ve motorların da eşlik etmesi, festivalin başlangıcına renk kattı. Festivalin açılış kurdelesi kesildikten sonra, protokol mensupları evvela festival alanında bulunan stantları ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında Gemliklilere seslenen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Körfezi adeta elmas bir gerdanlık gibi saran Gemlik’te sizlerle olmaktan mutluyum. Zeytinin Başkenti Gemlik, zeytine değer katıyor. Dünyanın en iyi sofralık zeytini burada. Sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda dünyaya açmak lazım. Gemlik şimdi bu vizyonla hareket ediyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmenizden dolayı sizleri kutluyorum. Sizler her işinizde bu birlikteliği muhafaza ederseniz, güçlükleri aşarsınız. Gemlik 13 Milyar Dolarlık ticaret hacmi ile Türkiye’de ilk üçte yer almaktadır, şimdi sıra Gemlik Zeytininin Avrupa Birliğine tescil ettirmekte. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak bizler her türlü desteğe açığız. Festivalimiz hayırlı olsun’’ dedi.

Festivalde rekor denemesi

Belediye Başkanı Refik Yılmaz ise, "Dünyanın en güzel sofra zeytini Gemlikte üretiliyor. Bizde zeytinimizi değerimizi dünyaya tanıtmak için bu festivali gerçekleştiriyoruz. Her geçen yıl bu festival daha büyük bir coşkuyla daha büyük bir katılımla oluyor. Şu anda gördüğünüz gibi bütün Gemlik burada bütün STK’lar, muhtarlarımız, derneklerimiz, odalarımız, borsamız bu festivalin yanında ve içinde. Bu coşkuyu yaşayan yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Zeytinin sağlık demek bereket demek, barış demek olduğunu ifade eden Yılmaz, "Zeytinin başkenti Gemlik’te büyün dünyaya barış diliyorum, bütün dünyaya sağlık diliyorum, bütün dünyaya herkese işlerinde bereket diliyorum. İnşallah herkes bu güzel gıda maddesini her sabah kahvaltı sofrasında bulundurmak suretiyle yer ve sağlığına kavuşur diyorum" dedi.

Festivalin ikinci gününde sahil şeridi üzerinde kurulacak en uzun kahvaltı sofrasıyla Guinnes’e aday olacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, "Şimdi zeytin kahvaltının vazgeçilmez unsuru olunca bize istedik ki dünyanın en uzun zeytinli kahvaltı sofrasını Gemlik’te kuralım. Birde burada coğrafya çok güzel görüyorsunuz sahili bütünleşmiş bir alan yarın inşallah sahil boyunda deniz manzaralı çok uzun bir sofrada dünyanın en lezzetli sofra zeytinini halkımıza inşallah sunmuş olacağız herkese şimdiden afiyet olsun" diye konuştu.

Festival gece boyu Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yabancı ülkelerden katılan halk dansları topluluklarının gösterileri ve halk konserleriyle devam etti.