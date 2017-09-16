Bursa’da uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü başta olmak üzere İnegöl KOM Grup Amirliği, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra 100 polis ile motorize polis timlerinin de katıldığı uygulamalarda İnegöl’de uyuşturucu madde ele geçirildi. Başta Sinanbey ve Orhaniye mahalleleri olmak üzere İnegöl’ün farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamada 138 şahıs ve 74 araç sorgulandı. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak’ suçlarından 4 şahıs yakalandı. Ayrıca bir miktar esrar ve ecstasy hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken, 22 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.