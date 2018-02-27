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27 Şubat 2018 13:17

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

27 Şubat 2018 13:17


Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, bu şahıslara uyuşturucu sattıkları belirlenen H.Ç., Y.Y., N.D., H.A., M.K., K.D., Y.K. ve C.T’yi de yakaladı. Şahısların ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette 34 gram esrar, 23 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, çeşitli miktarlarda ecstasy, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan adli işlem yapılırken, 8 kişi ise uyuşturucu satmak suçundan adli makamlara sevk edildi.




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