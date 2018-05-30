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30 Mayıs 2018 14:41

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

30 Mayıs 2018 14:41


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin araçlarına ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda ise 455 gram sentetik kannabinoid, 200 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 9 bin lira ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




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