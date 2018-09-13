Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi üzerinde bulunan bir işyerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan narkotik ekipleri işyerini izlemeye aldı. Yaklaşık 12 saat boyunca izlenen işyerine gece yarısı baskın yapıldı. Yapılan baskında uyuşturucu ticareti yapan İ.B. isimli şahıs ile işyeri sahibi K.E. suçüstü yakalandı. Ayrıca uyuşturucu almak için gelen M.S. ve M.K. isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı. İşyerinde ve araçta yapılan aramada çok sayıda satışa hazır metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı İ.B. ile işyerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıran K.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.