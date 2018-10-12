İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa’da narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da narkotik operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanan 12 kişiyi yakalayarak ifadelerine başvurdu. Şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda 4 kişiyi takibe alan ekipler, söz konusu şahıslara yönelik operasyon düzenledi. G.A, H.Ş, V.K. ve U.A'nın ev, araba ve iş yerleri arandı. Aramalarda 117 gram esrar, 25 gram metamfetamin ve bir miktar bonzai ele geçirildi. 4 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şahıslar buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.