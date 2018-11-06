Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bin 200 lira para ele geçirildi. Şüphelilerden dördü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.