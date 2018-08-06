Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ev ve iş yerlerinde arama yapılan S.T, T.T, S.D, N.E. ve S.C. isimli 5 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yeri aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş çıkılarda 60 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, bir miktar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan 4’ü uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.C. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.