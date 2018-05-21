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21 Mayıs 2018 13:25

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da uyuşturucu madde satıcılarına yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

21 Mayıs 2018 13:25


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri daha önceden kesinleşmiş hapis cezaları ve firari olan beş uyuşturucu satıcısının bulunduğu ikametlere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.K., A.Ş., M.Ö., Y.T., R.Ö. ve K.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İkametlerinde yapılan aramalarda 300 gram uyuşturucu madde esrar ve 200 gram metamfetamin ile 20 çıkı kannabinoid, 20 tablet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Şüphelilerden A.K., A.Ş., M.Ö. ve Y.T.’nin adliyede işlemleri devam ederken, R.Ö. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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