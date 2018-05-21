Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri daha önceden kesinleşmiş hapis cezaları ve firari olan beş uyuşturucu satıcısının bulunduğu ikametlere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda A.K., A.Ş., M.Ö., Y.T., R.Ö. ve K.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İkametlerinde yapılan aramalarda 300 gram uyuşturucu madde esrar ve 200 gram metamfetamin ile 20 çıkı kannabinoid, 20 tablet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden A.K., A.Ş., M.Ö. ve Y.T.’nin adliyede işlemleri devam ederken, R.Ö. ve K.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.