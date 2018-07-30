Diğer
Kategoriler
30 Temmuz 2018 14:20

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

30 Temmuz 2018 14:20

Operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan 6’sı gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 10 şahsın ifadelerinden yola çıkarak, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişiye ulaştı. Narkotik polisi 6 şahsın ev ve iş yeri adreslerine farklı zamanlarda baskın düzenledi. Baskınlarda B.A, G.E, H.K, N.P, O.Y. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.


Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç