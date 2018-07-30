Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Operasyonlarda 16 şahıs hakkında işlem yapılırken, bu şahıslardan 6’sı gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 10 şahsın ifadelerinden yola çıkarak, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişiye ulaştı. Narkotik polisi 6 şahsın ev ve iş yeri adreslerine farklı zamanlarda baskın düzenledi. Baskınlarda B.A, G.E, H.K, N.P, O.Y. ve Ö.Ç. gözaltına alındı.

Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannobinoid, bir miktar metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.