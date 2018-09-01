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01 Eylül 2018 12:39

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

01 Eylül 2018 12:39


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak suçundan 4 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinden bir miktar bonzai ve metamfetamin çıkması üzerine ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan operasyonlarda, şahıslara uyuşturucu satan Ü.K. ve A.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.


4 kişi hakkında uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Ü.K. ve A.N. ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.




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