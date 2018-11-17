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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri iki araçta uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde polis ekipleri iki araçta uyuşturucu ele geçirirken, 7 kişiyi gözaltına aldı.


Orhangazi Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları sürüyor. Asayiş Büro ekipleri dün akşam saatlerinde Orhangazi Camikebir Mahallesi'nde 2 otomobilde arama yaptı. Araçta ve toplam 10 kişinin üzerinde yüklü miktarda metamfetamin ele geçirildi. Şahıslarla birlikte 3 adet ruhsatsız tabanca ve mermiye de el koyan emniyet ekipleri, iki araçtaki A.G. (27), S.Ş. (37), Y.G.(31), O.K.(40), E.D.(25), O.A.(20), S.A.(32), F.G.(35), A.Y.(37) ve S.Ç'yi (28) gözaltına aldı. O.A, S.Ç ve S.A.'yı serbest bırakan emniyet ekipleri, gözaltındaki diğer 7 kişiyi adliyeye sevk etti.

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