Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Polis Okulu Kavşağı’nda şüpheli aracı yaşanan kovalamaca sonucunda durdurdu. Araçta bulunan Onur B. (26), Fatrettin T. (29) ve Necati T. (26) gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 1 kilo esrar, 50 gram bonzai, 3 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet fişek ve 200 adet silah fişeği ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.