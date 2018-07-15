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15 Temmuz 2018 16:47

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinden İznik’e gelen uyuşturucu satıcısı 2 şahıs, polisin şok baskınıyla suçüstü yakalandı.

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü: 2 gözaltı

15 Temmuz 2018 16:47


Olay, İznik sahili Yenişehir kampı mevkiinde meydana geldi. İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sakarya’nın Pamukova ilçesinden geldikleri belirlenen ve takibe alınan Ş.B. (25) ve M.G. (25) adlı zanlılara şok bir baskın gerçekleştirdi. 2 şahıs, aynı mevkide üzerlerindeki uyuşturucuyla polisin ani operasyonu karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Polisi karşılarında gören uyuşturucu tacirleri, üzerlerindeki bir miktar bonzaiyi çalılıklara attı. Polis, atılan uyuşturucuyu bulurken, Ş.B. ve M.G’ye ters kelepçe takarak yüzüstü yere yatırdı. Şüpheliler daha sonra da ekip araçlarına konulup ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.




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