Bursa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şebekesini çökertti. Farklı zamanlarda ve yerlerde yapılan operasyonlarda 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şahıs adliyeye sevk edildi.

Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan’ B.Y, Ş.U, M.S, A.D, B.F, M.S ve S.F isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 85 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 46 fişek ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.

Yıldırım’ın Selimzade Mahallesi’nde İ.S. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ele geçirildi. İ.S. bonzaiyi Y.B isimli şahıstan aldığını itiraf etti. Y.B’nin evinde gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi.

9 şahıstan birisi hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak’ suçundan, 8 kişi ise ‘uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.