Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:28

Bursa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

Bursa polisi tarafından gençleri zehirleyen uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Bursa’da uyuşturucu şebekesi çökertildi

01 Aralık 2017 11:28


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu şebekesini çökertti. Farklı zamanlarda ve yerlerde yapılan operasyonlarda 2 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şahıs adliyeye sevk edildi.


Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan’ B.Y, Ş.U, M.S, A.D, B.F, M.S ve S.F isimli şüpheliler yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 85 gram metamfetamin, bir miktar bonzai, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 46 fişek ile birlikte uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 4 bin 500 TL para ele geçirildi.


Yıldırım’ın Selimzade Mahallesi’nde İ.S. isimli şahıs yakalandı. Şüphelinin üzerinde bir miktar bonzai ele geçirildi. İ.S. bonzaiyi Y.B isimli şahıstan aldığını itiraf etti. Y.B’nin evinde gizli bölmelere saklanmış 1 kilo 700 gram bonzai ele geçirildi.


9 şahıstan birisi hakkında ‘kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak’ suçundan, 8 kişi ise ‘uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç