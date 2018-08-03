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03 Ağustos 2018 20:39

Bursa’da vahşet

Bursa’da plastik kelepçeyle boğulmuş, elleri bağlı bir kadın cesedi bulundu.

Bursa’da vahşet

03 Ağustos 2018 20:39


Olay, Osmangazi’ye bağlı Namık Kemal Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musab K. adlı genç, eve geldiğinde annesinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine genç, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri, 49 yaşındaki Melak Akta’nın öldüğünü tespit etti.



Ellerini bağlayıp, plastik kelepçe ile boğmuşlar


Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada 6 çocuk annesinin vahşice katledildiğini belirledi. Akta’nın ellerinin bağlandığı ve plastik kelepçe ile boğulduğu ortaya çıktı. Evde yapılan incelemelerde kahve içildiği de öğrenildi. Akta’nın çocukları ve akrabaları sinir krizi geçirdi. Akta’nın 5 yıl önce kocası Mahmut K.’den boşandığı öğrenildi.


Polisin, cinayet şüphelisini bulmak için tahkikatı sürüyor.




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