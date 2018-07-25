Bursa’da vergi barışı semineri düzenlendi

Seminerde, 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun vergi mükelleflerine getirdiği fırsat ve kolaylıklarla anlatıldı.

Mazars Denge Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir (YMM) Şevki Boran seminerin açılışında yaptığı konuşmada, 7143 sayılı kanunun vergi mükelleflerine getirdiği fırsat ve kolaylıkları anlatmak için düzenledikleri seminere gösterilen ilgiye teşekkür etti. Boran farklı illerde 7 şubelerini olduğunu belirterek, “Farklı sektörlerde faaliyet gösteren aralarında yabancı ortaklıkları da olan bin dolayında firmaya vergi, denetim, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bu seminerde yeni çıkan 7143 sayılı kanunun sağladığı avantajları anlatmak istedik” dedi.

Açılış konuşmasından sonra firmanın İstanbul Vergi Bölümü Başkanı YMM Mustafa Tan ve Vergi Ortağı YMM Ferrah Sefer Varlık Barışı olarak da adlandırılan 7143 sayılı kanunla getirilen matrah ve vergi arttırımı için yapılacakları anlattılar. Kanunun mükelleflere 2013-2017 yıllarına ait matrah ve vergilerini artırma imkânı getirdiğini belirten firmanın uzmanları şu bilgileri aktardı:

“Kanun ile kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına, ihtilaflı alacakların tasfiyesine, matrah ve vergi artırımına, kayıt ve muhasebe düzeltmelerine, varlık barışına ve yurt dışı bazı kazançların istisna edilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2013-2017 yıllarına ait gelir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve bazı kesinti yoluyla ödedikleri vergiler için matrah ve vergi artışı yapabilecekler. Gelir ve kurumlar vergisi açısından beyan edilen matrahlar 2013 yılı için yüzde 35, 2014 yılı için yüzde 30, 2015 yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde 20 ve 2017 yılı için yüzde 15 oranında artırılacak.

Varlık barışıyla, yurt dışında bulunan varlıklar veya Türkiye’de bulunup yasal defter kayıtlarında yer almayan varlıklar kapsama alınmak suretiyle bu varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca 7143 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyle, tam mükellefiyete tabi kişi ve kurumların 31.10.2018 tarihine kadar elde ettikleri; yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı iştirak hissesi satışından doğan kazançları ve yurt dışı şube kazançları Kurumlar Vergisi Kanunu’nda aranan koşullara bakılmaksızın istisna edilmiştir. Bunun için aranan tek şart, bu kazançların 31.12.2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesidir.”