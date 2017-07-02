Bursa’da yamaç paraşütü yarışları nefes kesti

Bursa Kupası Yamaç Paraşütü Mesafe Uçuşu Yarışları Gürle Dağı’nda yapıldı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gökyüzü Hava Sporları Kulübü işbirliğinde düzenlediği etkinlikte 51 sporcu en uzak mesafeye gitmek için bir biriyle yarıştı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen sporcular bin 100 metreden atladı. İznik Gölü’nün muhteşem manzarası da Türkiye’nin çeşitli bölgesinden gelen misafirleri kendine hayran bıraktı. Rüzgarın uygun anını bekleyerek bin 100 metreden kendini boşluğa bırakan 51 sporculardan en uzun mesafeye uçtuğu ise yarın ödül töreninde açıklanacak.

Geleneksel hale gelen yarışma, Orhangazililerin yamaç paraşütüne olan ilgisini de arttırdı. Her yıl artan izleyici sayısına bu yılda yenileri eklendi. Yamaç paraşütü yarışları Orhangazi semalarında renkli görüntülere sahne oldu. Ardı ardına atlayan paraşütçüler özellikle hafta sonunu İznik Gölü sahilinde geçirenler tarafından ilgiyle izlendi.