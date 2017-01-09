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09 Ocak 2017 23:21

Bursa’da yarın eğitim-öğretim devam edecek

Bursa’da yarın eğitim-öğretim devam edecek

09 Ocak 2017 23:21

Bursa’da eğitim öğretim yarın devam edecek. Yarın (10 Ocak Salı) okulların tatil olacağı yönünde sosyal medyada haberlerin yayılmasının ardından Bursa Valiliğinden öğrencilerin ve velilerin bu haberlere itibar etmemesi yönünde uyarı geldi.
Türkiye’nin hemen hemen her yerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 9 Ocak Pazartesi günü Bursa dahil birçok ilde okullar tatil edilmişti. Okulların yarın (10 Ocak) tatil edilip edilmeyeceğine yönelik sosyal medyada yer alan haberlerden sonra Bursa Valiliği resmi sitesinde bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, “10 Ocak Salı günü itibari ile il merkezinde bulunan anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek olup, sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini; ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız” denildi.



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