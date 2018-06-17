Bursa’da yaşayan Muşlulardan MHP’ye büyük destek

Burada Muşlulara seslenen MHP Bursa Milletvekili Adayı Hidayet Vahapoğlu, “Erken seçimin sebeplerinden biri Türkiye’nin Suriye hududuna yakın olan bölgede PKK’nın ABD’nin kara gücü olarak ilan edilmesi ve donatılması olayı gelir sebeplerin biri bu birileri bir şey diyor ama onlar gerekçe değil ABD’de yayınlanan askeri dergiler ya da ABD yönetimi tarafından yazdırılan yazılarda İran’mı Türkiye’mi hesabı var böyle bir kaosun yaşanacağı sıkıntıyı önlemek için devlet yönetiminin güçlü olması gerekiyor. Onun için erken seçim konusu gündeme geldi dedi.

Sayın liderim Bahçeli, Türkiye ne zaman kaosa girmek üzereyse el atıyor diye ifade eden Vahapoğlu, “Silahlı bir darbeden netice alamayanlar o darbenin arkasında olanlar bu işi başka şekilde sürdürme arayışı içindeler bunların başında da erkene alınmış seçimlerde bir şekilde dengenin bozulması bu dengenin içerisinde de öncelikli hedef MHP’dir medyaya bakın ipe sapa gelmez şekilde konuşanlar sabahtan akşama kadar televizyonda 0.6 oy oranı olanlar aynı şekilde bunları vatandaşımızın mutlak suretle değerlendirmesi lazım yabancılar bir ülkeyi hedef aldıklarında öncelikli hedeflerinden birisi o ülkede ki milli direnci yansıtan oluşumlardır. Türkiye’de cennet mekan başbuğumuzun bize verdiği ruh çizdiği ışık ve bugün ki liderimiz Bahçeli, bu konudaki katkılarıyla biz Allah’a şükür adı milli olup da yalpalayan bir grup olmadık. Biz Brüksel, Moskova, Washington ve Pekin’den düşünmedik. Biz Türklük için Türkiye için İslam için Müslüman kardeşlerimiz için yola çıktık. Onların varlığı, birliği, huzuru ve emniyeti için siyaset yapıyoruz. Biz Türkiye’ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Bursa’da da Türkiye gelinde de MHP’nin desteğe ihtiyacı var her hangi açığımızı kapatmak için değil yeni hükümet sistemi içerisinde mecliste dengenin oluşturabilmesi için ve bu dengenin yanında mecliste namusluca sponsorlarının yönlendirdiği yöne gitmeden Allah rızası için milletimizin menfaati için en ücra köydeki çobanın menfaati için hareket edecek tavır koyacak ve bu iradeyi bugüne kadar göstermiş bir liderin başkanlığında güçlü bir gruba ihtiyacı var Türkiye’nin Cenab-ı Hak bu milleti sahipsiz bırakmasın Erken seçimin sebeplerinden biri Türkiye’nin Suriye hududuna yakın olan bölgede PKK’nın ABD’nin kara gücü olarak ilan edilmesi ve donatılması olayı gelir sebeplerin biri bu birileri bir şey diyor ama onlar gerekçe değil ABD’de yayınlanan askeri dergiler ya da ABD yönetimi tarafından yazdırılan yazılarda İran’mı Türkiye’mi hesabı var böyle bir kaosun yaşanacağı sıkıntıyı önlemek için devlet yönetiminin güçlü olması gerekiyor. Onun için erken seçim konusu gündeme geldi” şeklinde konuştu.