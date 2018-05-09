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09 Mayıs 2018 11:00

Bursa’da yavru kedi kurtarma seferberliği

Bursa’da anne kedinin 20 metre yükseklikteki istinat duvarında bulunan oyuk içerisinde dünyaya getirdiği yavru kediler için kurtarma ekipleri seferber oldu.

Bursa’da yavru kedi kurtarma seferberliği

09 Mayıs 2018 11:00

Mahallenin yavru kedi seslerinden rahatsız olup şikayet etmesi üzerine olay yerine gelen Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri duvara istasyon kurup iple tırmanış gerçekleştirdi.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kültür Çıkmazı’nda 7 katlı bir binanın arkasında bulunan istinat duvarı içerisindeki oyukta yavrulayan kedi, yavrularına burada bakmaya başladı. Günün belirli saatlerinde yuvaya gelen anne kedi yavrularını doyurup daha sonra tekrar yuvadan ayrıldı. Yavru kediler yürümeye başlayınca yuvadan çıkıp duvarın kenarlarında yürümeye başladı. Aşağıya inemeyen yavru kediler kesintisiz miyavlamaya başlayınca çevredeki mahalle sakinleri rahatsız olup itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri durumu Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri önce 20 metre yükseklikteki toprak duvara istasyon kurdu. Daha sonra bayan arama kurtarma personeli iple duvara tırmanıp yavru kedilerin bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı. Gecenin karanlığında yapılan kurtarma operasyonu nefes kesti. Duvara iple tırmanan NAK üyesi Pınar Bulmuş, bir süre sonra kedilerin bulunduğu bölgeye ulaştı ancak bu sefer de korkan yavru kediler büyüdükleri oyuğa geri kaçtı. Gece geç saatlere kadar süren operasyon sonrasında kediler oyuktan alınıp güvenli bir bölgeye götürüldü.




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