Bursa’da Yed’i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali Heyecanı

’si düzenlenen Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali kapsamında 7 ilim ve bilim insanının hikayesi beyaz perdeye taşındı. Gönül dostlarının hayatlarının konu alındığı festivalde yer alan filmler için 7-8 Eylül tarihleri arasında Bursa Orhangazi Parkı’nda özel halk gösterimi gerçekleştirilecek.

Dünyanın ilk tasavvuf filmleri festivali olan Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nin 5.’si gerçekleştiriliyor. 7 şehirde yaşayan 7 ilim ve bilim adamının hikayesini temel alan yarışma her yıl belirli bir tema üzerine senaryo haline getiriliyor. Yurt içi ve yurt dışından üniversitelerin iletişim fakültelerinin ortaklaşa yürüttüğü festival kapsamında 7 ilim ve bilim insanının hayatı film haline getirildi.

8-9 Eylül’de

Profesyonel bir ekip tarafından Bursa başta olmak İstanbul ve İskenderun gibi farklı şehirlerde çekimleri tamamlanan festival kapsamında Bursa’da ücretsiz özel halk gösterimi gerçekleştirilecek. Hoca Ahmed Yesevi, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Şeyh Edebali, Şeyh Şaban-i Veli, Üftade Hazretleri, Yahya Şirvani ve Yunus Emre gibi ilim insanının hayatını konu alan filmler, 8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında gösterime sunulacak. Bursa Orhangazi Parkı’nda yapılacak olan organizasyon saat 20.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek.

Gönül dostlarının hayatları aktarılacak

Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, BTSO, Yunus Emre Enstitüsü, Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği ile My yapım işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Festival ile gönül dostlarının yaşam tarzları ve düşünceleri yeni nesillere aktarılması hedefleniyor.