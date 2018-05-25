Bursa OSB tır parkı karşısındaki temel atma programına, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı. Bursa Valisi İzzettin Küçük, burada yaptığı konuşmada, terör olaylarında Bursa’nın çok iyi mücadele verdiğini söyledi. Küçük, yapılan çalışmalarda emniyet ve jandarma ekiplerinin titizliğine vurgu yaparak, ’’Mesaiyi saatlerce aşan çalışmalarla bu şehir terör olaylarından etkilenmedi. Bu binanın yapımında emeği geçen Bursa Organize Sanayi Bölgesine de teşekkür ederim.’’ diye konuştu.

Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak da polis merkezlerinin devletin şefkatli elinin aynası olduğu belirterek, ’’Polis merkezlerimiz devlet otoritesinin simgesidir. Polis merkezleri demokrasinin aynasıdır. Öyle de olmalıdır.’’ dedi. Konuşmaların ardından Emniyet Müdürü Osman Ak ile OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Durmaz hazırlanan protokolü imzaladı.

Yapılan duaların ardından Hizmet Binasının temeli atıldı.