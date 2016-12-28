Bursa’da yılbaşı öncesi uyuşturucu operasyonu

Bursa’da düzenlenen operasyonunda biri kadın 5 kişi, İstanbul’dan getirdikleri uyuşturucu maddeyle yakayı ele verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul’dan Bursa’yı sentetik uyuşturucu madde getirileceği ihbarını alarak harekete geçti. Dün akşam saatlerinde plakaları daha önceden belirlenen iki aracı takibe alan ekipler, Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi’nde bir otel önünde araçları durdurdu.



Yılbaşı gecesi satacaklardı

İki ayrı araçta bulunan T.K., Y.Ö., Ö.F.D., Y.K. ve M.İ.’yi gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda ise 201 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ile bir av tüfeği ve bu tüfeğe ait 5 fişek ele geçirdi. Biri kadın 5 şüphelinin, uyuşturucu maddeyi yılbaşı gecesi eğlence mekanlarında satacakları öğrenildi. Sorgulamaları tamamlanan 5 kişi, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.