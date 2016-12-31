Bursa’da yılbaşı operasyonu

Bursa’da yılbaşı öncesi 3 bin 500 polisin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Bursa genelinde yapılan huzur operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 3 bin 500 polis Cuma günü saat 14.00’dan başlayarak Cumartesi sabah 5.30’a kadar şehrin birçok noktasında trafik kontrolü, yaya devriyeler, umuma açık alanları denetleme uygulamaları yaparak Bursalıların yeni yıla huzur içinde girmeleri için tedbir aldı.

Uygulamada, eğlence mekanları, gece kulüpleri ve umuma açık alanlarda evrak kontrollerinin yanı sıra kaçak içki denetimi yapıldı. Operasyon boyunca yaklaşık 6 bin kişinin kimlik kontrolü yapılırken 620 araç aranıp sorgulandı. 21 araca denetlemeler sonucu 10 bin 427 TL ceza yazıldı. Operasyonda araması olan 65 şahıs yakalanırken, 3 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ve çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Umuma açık alanlar ve eğlence mekanları başta olmak üzere 126 iş yeri denetlenirken 3 iş yerine idari işlem yapıldı. Aramalarda 125 adet bandrolsüz kaçak içki, 20 paket sahte sigara ele geçirildi.