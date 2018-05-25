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25 Mayıs 2018 21:50

Bursa’da yol kapatan heyelan havadan böyle görüntülendi

Bursa’da 4 ilçenin ulaşımını sağlayan karayolunu heyelan kapattı.

Bursa’da yol kapatan heyelan havadan böyle görüntülendi

25 Mayıs 2018 21:50

3 araç sel suları ve yağmurun dağdan getirdiği taş ve toprak altında kalırken araç içersindeki vatandaşlar boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yüzlerce sürücü araçlarıyla birlikte mahsur kaldıkları yolda saatlerdir beklerken heyelanın kapattığı yol ve kurtarma çalışmaları İHA tarafından havadan görüntülendi.


Heyelanın olduğu bölgede inceleme yapan Bursa Valisi İzzettin Küçük ’’Çok şiddetli bir yağmur son yılların en şiddetlisi, burada biliyorsunuz barajda var. Bu bölgede 3 ayrı noktada heyelan oldu. Hemen müdahale edildi. Krayolları, AFAD, Orman Bölge ve Belediye ekiplerimiz tarafından müdahale edildi. Yağmur yağmadığı taktirde yolu sabaha kadar açmış olacağız. Hiç can kaybı ve yaralı yok. Maddi hasar olarak toprak altında kalan araçlar var. bir kaç köyde tahrip olan binalar var. Hiç mahsur kalan yok AFAD ekipleri yaya olarak tüm köylere ulaştı’’dedi.




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