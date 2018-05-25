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25 Mayıs 2018 18:35

Bursa’da yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

Bursa’da Uludağ’a yağan şiddetli yağmur nedeniyle dereler taştı.

Bursa’da yollar dereye döndü, araçlar yolda kaldı

25 Mayıs 2018 18:35

Ses suları altında kalan yollar dereye dönerken araçlar yollarda kaldı. Bursa-Orhaneli yolu sel suları nedeniyle kapandı.


Bursa’da son 2 gündür devam eden bulutlu hava dün geceden itibaren yerini yağmura bıraktı. Bu akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalandı. Özellikle Uludağ’da yağış 70 mm’nin üzerine çıkınca Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinin Uludağ’a komşu olan mahallelerinde taşkınlar yaşandı. Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesinde bazı iş yerlerini su bastı. Bursa’nın dağ ilçeleriyle ulaşımını sağlayan Bursa-Orhaneli karayolu sel suları nedeniyle trafiğe kapandı. Araç sürücüleri jandarma ve polis ekipleri tarafından geri çevrilirken yolda kalan vatandaşlar içinde bölgeye AFAD ve Bursa itfaiyesinden ekipler gönderildi. Özellikle Doburca ve Misi bölgesinde bazı dere yatakları taşarken Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Körhekim ve Söğütalan köyleri arasındaki yolda sel suları nedeniyle kapandı. Yolda mahsur kalan sürücüler araçlarının içerisinden çıkıp cep telefonlarıyla görüntü çekti.




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