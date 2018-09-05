Bursa’da yüzyıllık macera başlıyor

1897 yılında Ahmet Tevfik’in "Hüdavendigar Vilayeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelan" adlı kitapta topladığı bisiklet turunun 9’uncusu 6-9 Eylül tarihleri arasında Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Mudanya’dan başlayacak olan turda Nilüfer, Kestel, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Gemlik olmak üzere 7 ilçe geçilerek 250 kilometre pedal çevrilecek. Bu seneki turun sloganı "Trafikte biz de varız. Bisikletliye saygı" olacak.

BUBİDOSD Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Ayçetin, "Bisikletin artık şehir ve insan hayatına faydası bilinmeli. Bisiklet, bütün sürücülerin fark etmesi gereken bir araç. Bisikletli ölümlere dikkat çekmek istiyoruz" dedi.