Bursa’da zabıtadan ekmek fırınlarına şafak baskını

Denetimlere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da eşlik etti.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber sofralarda yer alacak olan ekmek ve pide için Osmangazi Belediyesine ait Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri, şafak baskını yaparak fırınları denetledi, ekmeklerin gramajlarına baktı.

Yapılan şafak baskınında çok sayıda fırın denetlenirken, fırıncılara gramaj, sağlık ve fiyat hakkında uyarıda bulunuldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, "Bursa’da 262 fırın bulunmakta, bu fırınlara denetimlerimizi sürdürüyoruz.Amacımız vatandaşların daha sağlıklı ürün elde etmesi. Bununla ilgili zabıta ekiplerimiz düşük gramajlı ekmek ve pide satan firmalara gerekli cezai işlemi uygulayıp, gerekli gördüğü takdirde kapatmaya kadar işlem yapıyor.’ diye konuştu.

Normal ekmek olarak bilinen 250 gram ekmeğin fiyatı 1.25 TL iken 400 gram ekmek 2 TL fiyata sofralara geliyor. Gramaj denetimi yapan ekipler, düşük gramajlı olanları ise topladı. Fırınlarda fiyat tarifesi olmayan ve ekmek gramajları düşük olan işletmelere 259 TL para cezası kesildi. Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edecek olan zabıta ekipleri, gramajı tam olan ve tüm kuralları yerine getiren işletme sahiplerine, halkın ekmeğini gasp etmediği ve dürüstçe davrandığı için teşekkür etti. Çok sayıda fırın denetlenirken, 3 fırına ekmeklerin gramajı düşük olduğu gerekçesiyle, bir fırına da tarife olmadığı için 259 lira ceza kesildi.